город Бердичев, город Бердичев, Житомирська область (на 2018) — Familio

Бердичев

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6446Бердичівмістомісто обласного підпорядкування, центр району, центр міської радиБердичівська міська рада

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Бердичевский уезд
Бердичев гор.
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