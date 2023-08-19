Девятова (Лесник) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевятова (Лесник) Анна Ивановна

Девятова (Лесник) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Бердичев, Житомирська область

Дата рождения

01.08.1936

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердичев, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девятов Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
03.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Девятов Юрий Николаевич

Бердичев, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Девятов Юрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Бердичев, Житомирська область
Смерть
2018
Бердичев, Житомирська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close