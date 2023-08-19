Девятова (Лесник) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1936
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девятов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
03.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Девятов Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2018