Семен Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Гаврилов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

11.04.1820 ст.

Дата смерти

19.02.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.
Около 1837 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1820 ст.

Отец: Гавриил Никитин

Мать: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
11.04.1820 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Григорьев, Варвара Никитина
Бракосочетание
28.09.1838 ст.

Жена: Александра Антонова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1846 ст.

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Александра Антонова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1849 ст.

Дочь: Ксения Семенова

Мать ребёнка: Александра Антонова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1854 ст.

Жена: Ирина Антипова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Иван Семенов

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1863 ст.

Дочь: Наталья Семенова

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Анастасия Семенова

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.

Дочь: Мария Семенова

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Алексей Семенов

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1872 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Семенова

Мать ребёнка: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
19.02.1881 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
21.02.1881 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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