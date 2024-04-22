Семен Гаврилов
Место рождения
Дата рождения11.04.1820 ст.
Дата смерти19.02.1881 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
11.04.1820 ст.
Отец: Гавриил Никитин
Мать: Татьяна Власова
Крещение
11.04.1820 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Иван Григорьев, Варвара Никитина
Бракосочетание
28.09.1838 ст.
Жена: Александра Антонова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1846 ст.
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Александра Антонова
Рождение ребёнка
15.01.1849 ст.
Дочь: Ксения Семенова
Мать ребёнка: Александра Антонова
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Жена: Ирина Антипова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Иван Семенов
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Рождение ребёнка
17.08.1863 ст.
Дочь: Наталья Семенова
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Анастасия Семенова
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.
Дочь: Мария Семенова
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Алексей Семенов
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Рождение ребёнка
30.07.1872 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Семенова
Мать ребёнка: Ирина Антипова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.02.1881 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
21.02.1881 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя