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Мария Семенова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

30.03.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Муж

Около 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1866 ст.

Отец: Семен Гаврилов

Мать: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
31.03.1866 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1887 ст.

Муж: Михайлов Алексей Михайлов

Спасская церковь, с. Дуброво, Орешковская волость, Рузский уезд
Место жительства
С 1887 ст.
Волково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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