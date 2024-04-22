Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения30.03.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1866 ст.
Отец: Семен Гаврилов
Мать: Ирина Антипова
Крещение
31.03.1866 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
04.02.1887 ст.
Спасская церковь, с. Дуброво, Орешковская волость, Рузский уезд
Место жительства
С 1887 ст.
Волково, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно