Ирина Антипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смерти15.10.1905 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1854 ст.
Муж: Семен Гаврилов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
17.08.1863 ст.
Дочь: Наталья Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.
Дочь: Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.
Дочь: Мария Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Сын: Алексей Семенов
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
30.07.1872 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1905 ст.
Причина смерти: от старческой дряхлости
Похороны
17.10.1905 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя