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Ирина Антипова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

15.10.1905 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Около 1861 г.р.
1863 г.р.
Около 1863 г.р.
1866 г.р.
Около 1869 г.р.
1872 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1854 ст.

Муж: Семен Гаврилов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1863 ст.

Дочь: Наталья Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1863 ст.

Дочь: Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1866 ст.

Дочь: Мария Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Алексей Семенов

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1872 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
15.10.1905 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старческой дряхлости
Похороны
17.10.1905 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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