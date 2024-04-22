Алексей Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Отец: Семен Гаврилов
Мать: Ирина Антипова
Бракосочетание
11.01.1887 ст.
Жена: Матрена Филиппова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.
Сын: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Матрена Филиппова
Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.
Дочь: Екатерина Алексеева
Мать ребёнка: Матрена Филиппова
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.
Сын: Николай Алексеев
Мать ребёнка: Матрена Филиппова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно