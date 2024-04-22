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Алексей Семенов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: Семен Гаврилов

Мать: Ирина Антипова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
11.01.1887 ст.

Жена: Матрена Филиппова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.04.1888 ст.

Сын: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Матрена Филиппова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1893 ст.

Дочь: Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Матрена Филиппова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.

Сын: Николай Алексеев

Мать ребёнка: Матрена Филиппова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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