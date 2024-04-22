Татьяна Власова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Рождение ребёнка
31.03.1816 ст.
Сын: Родион Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
Рождение ребёнка
30.07.1818 ст.
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
Рождение ребёнка
11.04.1820 ст.
Сын: Семен Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
Рождение ребёнка
30.10.1821 ст.
Сын: Никандр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
Рождение ребёнка
04.09.1823 ст.
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Никитин
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно