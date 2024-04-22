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Татьяна Власова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1816 ст.

Сын: Родион Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1818 ст.

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1820 ст.

Сын: Семен Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.10.1821 ст.

Сын: Никандр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1823 ст.

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Никитин

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Никитин

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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