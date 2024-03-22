Гавриил Никитин
Место рождения
Дата рождения13.07.1793 ст.
Дата смерти13.02.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.07.1793 ст.
Отец: Никита Семенов
Мать: Евдокия Кузьмина
Запись №10 Той же округи той же вотчины и деревни у крестьянина Никиты Семенова родился сын Гавриил 13 числа
Крещение
17.07.1793 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Святого крещения сподоблен 17 числа. Восприемником был той же вотчины сельца Александрова крестьянин Артемий Якимов
Рождение ребёнка
31.03.1816 ст.
Сын: Родион Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Власова
Рождение ребёнка
30.07.1818 ст.
Сын: Иван Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Власова
Рождение ребёнка
11.04.1820 ст.
Сын: Семен Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Власова
Рождение ребёнка
30.10.1821 ст.
Сын: Никандр Гаврилов
Мать ребёнка: Татьяна Власова
Рождение ребёнка
04.09.1823 ст.
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Татьяна Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Власова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1865 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
16.02.1865 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя