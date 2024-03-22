Гавриил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Никитин

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

13.07.1793 ст.

Дата смерти

13.02.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1793 ст.

Отец: Никита Семенов

Мать: Евдокия Кузьмина

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №10 Той же округи той же вотчины и деревни у крестьянина Никиты Семенова родился сын Гавриил 13 числа
Крещение
17.07.1793 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Святого крещения сподоблен 17 числа. Восприемником был той же вотчины сельца Александрова крестьянин Артемий Якимов
Рождение ребёнка
31.03.1816 ст.

Сын: Родион Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1818 ст.

Сын: Иван Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1820 ст.

Сын: Семен Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.10.1821 ст.

Сын: Никандр Гаврилов

Мать ребёнка: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.09.1823 ст.

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Татьяна Власова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Власова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
13.02.1865 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от старости
Похороны
16.02.1865 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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