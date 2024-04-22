Наталья Семенова
Место рождения
Дата рождения24.08.1846 ст.
Дата смерти18.04.1847 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1846 ст.
Отец: Семен Гаврилов
Мать: Александра Антонова
Крещение
25.08.1846 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Анна Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.04.1847 ст.
Причина смерти: от неизвестной болезни
Похороны
20.04.1847 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя