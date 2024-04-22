Александра Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Антонова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

До 1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
28.09.1838 ст.

Муж: Семен Гаврилов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1846 ст.

Дочь: Наталья Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1849 ст.

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Семен Гаврилов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1854 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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