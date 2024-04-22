Александра Антонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиДо 1854 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Бракосочетание
28.09.1838 ст.
Муж: Семен Гаврилов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.08.1846 ст.
Дочь: Наталья Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Рождение ребёнка
15.01.1849 ст.
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Семен Гаврилов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854 ст.