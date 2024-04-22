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Ксения Семенова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.01.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Около 1821 г.р.

Муж

Около 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1849 ст.

Отец: Семен Гаврилов

Мать: Александра Антонова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
16.01.1849 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Антонов, Анна Гаврилова
Бракосочетание
21.01.1866 ст.

Муж: Георгий Осипов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
21.11.1893 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно
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