Ксения Семенова
Место рождения
Дата рождения15.01.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1849 ст.
Отец: Семен Гаврилов
Мать: Александра Антонова
Крещение
16.01.1849 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Семен Антонов, Анна Гаврилова
Бракосочетание
21.01.1866 ст.
Муж: Георгий Осипов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
21.11.1893 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно