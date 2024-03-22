Светлосанова (Леопардова) Александра Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлосанова (Леопардова) Александра Евлогиевна

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Место рождения

Спасо-Преображенский Карачуновский, Харовский район, Северный край

Дата рождения

18.01.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1893 ст.

Отец: Леопардов Евлогий Акиндинович

Мать: Леопардова Анна Владимировна

Спасо-Преображенский Карачуновский, Харовский район, Северный край
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
19.08.1912 ст.

Муж: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Спасо-Преображенский Карачуновский, Харовский район, Северный край
Преображенская Карачуновская церковь Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.

Дочь: Светлосанова Антонина Викентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.

Сын: Светлосанов Валентин Викентьевич

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.

Сын: Светлосанов Михаил Викентьевич

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1921

Дочь: Светлосанова Вера Викентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Смерть
Неизвестно
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