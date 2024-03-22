Светлосанова (Леопардова) Александра Евлогиевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1893 ст.
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
19.08.1912 ст.
Преображенская Карачуновская церковь Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.
Дочь: Светлосанова Антонина Викентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.
Сын: Светлосанов Валентин Викентьевич
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.
Сын: Светлосанов Михаил Викентьевич
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Рождение ребёнка
27.10.1921
Дочь: Светлосанова Вера Викентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Образование
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончила Вологодское Епархиальное женское училище.
Смерть
Неизвестно