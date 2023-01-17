Леопардов Евлогий Акиндинович
Место рождения
Дата рождения12.08.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
12.08.1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона Покровской Сямской церкви Вологодского уезда.
Образование
15.06.1884 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии во 2-м разряде.
Работа или профессия
30.09.1884 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен во диакона в Устюгский Успенский Собор.
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
09.05.1886 ст.
Сын: Леопардов Николай Евлогиевич
Мать ребёнка: Леопардова Анна Владимировна
Работа или профессия
08.11.1886 ст.
Рукоположен во сяженника к Георгиевской Фрязиновской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
22.01.1888 ст.
Сын: Леопардов Константин Евлогиевич
Мать ребёнка: Леопардова Анна Владимировна
Рождение ребёнка
15.07.1890 ст.
Сын: Леопардов Александр Евлогиевич
Мать ребёнка: Леопардова Анна Владимировна
Сын священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
19.02.1891 ст.
По прошению своему перемещен к Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
30.03.1891 ст.
Определен законоучителем Карачуновского Земского училища.
Рождение ребёнка
18.01.1893 ст.
Дочь: Светлосанова Александра Евлогиевна
Мать ребёнка: Леопардова Анна Владимировна
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.01.1896 ст.
Дочь: Леопардова Лидия Евлогиевна
Мать ребёнка: Леопардова Анна Владимировна
Работа или профессия
13.09.1914 ст.
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По прошению своему перемещен к Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 01.10.1914
Состоит законоучителем 2-го и 4-го Катромских Земских училищ.
Смерть
Неизвестно