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Светлосанов Валентин Викентьевич

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Место рождения

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.06.1914 ст.

Дата смерти

09.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1914 ст.

Отец: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Мать: Светлосанова Александра Евлогиевна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.11.1940

Сын: Светлосанов Николай Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
1941
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Адрес до войны: г.Вологда, ул.Осовиахима, д.39. Женат.
Военная служба
Неизвестно
Управление 111 стрелковой дивизии 41 стрелкового корпуса. Рядовой, красноармеец, старший писарь.
Смерть
09.07.1941
Погиб. Утонул при переправе через реку Великая. Ленинградская область, Псковский район, около деревни Конская.
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