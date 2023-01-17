Светлосанов Валентин Викентьевич
Место рождения
Дата рождения30.06.1914 ст.
Дата смерти09.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.06.1914 ст.
Рождение ребёнка
30.11.1940
Сын: Светлосанов Николай Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1941
Адрес до войны: г.Вологда, ул.Осовиахима, д.39. Женат.
Военная служба
Неизвестно
Управление 111 стрелковой дивизии 41 стрелкового корпуса. Рядовой, красноармеец, старший писарь.
Смерть
09.07.1941
Погиб. Утонул при переправе через реку Великая. Ленинградская область, Псковский район, около деревни Конская.