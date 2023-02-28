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Светлосанов Михаил Викентьевич

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Место рождения

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

29.06.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1916 ст.

Отец: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Мать: Светлосанова Александра Евлогиевна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1935
Окончил 9 классов.
Образование
1936
Специальные курсы. Улан-Уденский паровозостроительный завод.
Призыв на военную службу
04.11.1938
Красноармеец. 16-й зенитный артиллерийский полк Одесского военного округа.
Место жительства
1938
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Ул.Чернышевского, 11
Военная служба
01.09.1939
Курсант. Севастопольское училище зенитной артиллерии.
Военная служба
06.11.1939
Принял военную присягу.
Военная служба
30.04.1941
466 ЗАП. Командир взвода.
Военная служба
13.09.1941
Командир батареи.
Военная служба
1941
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Окончил Севастопольское училище зенитной артиллерии.
Пропал без вести (военное)
30.05.1942
Лейтенант, командир батареи. СКФ, 510 отдельный зенитный артиллерийский дивизион. В районе села Булганак(ово). (ЦАМО, ф.58, о.818883, д.77)
Смерть
Неизвестно
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