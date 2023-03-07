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Светлосанов Викентий Иннокентиевич

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Место рождения

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

14.10.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1888 ст.

Отец: Светлосанов Иннокентий Александрович

Мать: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии во втором разряде.
Работа или профессия
30.08.1912 ст.
Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан священника к Николаевской Бесединской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1912

Жена: Светлосанова Александра Евлогиевна

Работа или профессия
30.04.1913 ст.
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По прошению перемещен к Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.

Дочь: Светлосанова Антонина Викентьевна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
17.06.1914 ст.
Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
По прошению перемещен к Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.

Сын: Светлосанов Валентин Викентьевич

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.

Сын: Светлосанов Михаил Викентьевич

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1921

Дочь: Светлосанова Вера Викентьевна

Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна

Согорки, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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