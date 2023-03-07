Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.10.1888 ст.
Сын священника Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1912 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии во втором разряде.
Работа или профессия
30.08.1912 ст.
Беседное, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен в сан священника к Николаевской Бесединской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
1912
Работа или профессия
30.04.1913 ст.
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
По прошению перемещен к Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
02.07.1913 ст.
Дочь: Светлосанова Антонина Викентьевна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна
Работа или профессия
17.06.1914 ст.
По прошению перемещен к Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
30.06.1914 ст.
Сын: Светлосанов Валентин Викентьевич
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна
Рождение ребёнка
29.06.1916 ст.
Сын: Светлосанов Михаил Викентьевич
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна
Рождение ребёнка
27.10.1921
Дочь: Светлосанова Вера Викентьевна
Мать ребёнка: Светлосанова Александра Евлогиевна
Смерть
Неизвестно