Светлосанова Вера Викентьевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1921
Дата смерти31.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1921
Военная служба
09.05.1942
Вологодский Военно-пересыльный пункт. Выбыла в 66 иж. возд. отряд радистов.
Призыв на военную службу
1942
Вологодский ГВК.
Военная служба
С 1942
Младший сержант. Радиотелеграфист. 305 отдельная рота связи 314 ночной бомбардировочной авиационной дивизии.
Военная служба
С 25.09.1943
Первый Прибалтийский фронт.
Военная награда
28.10.1944
Медаль «За боевые заслуги».
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
31.12.2012