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Светлосанов Иннокентий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

27.01.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
С 21.09.1870 по 08.02.1899 ст.
Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Иоанно-Богословской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Светлосанова Анна Иннокентьевна

Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Светлосанова Августа Иннокентьевна

Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Светлосанова Екатерина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Светлосанова Лидия Иннокентьевна

Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 08.02.1899 ст.
Троицкий, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Назначен священником к Троицкой Волтожемской (Волтошменской) церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлосанова Марионилла Александровна

Смерть
27.01.1905 ст.
Троицкий, Устюжский уезд, Вологодская губерния
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