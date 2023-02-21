Светлосанов Иннокентий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти27.01.1905 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 21.09.1870 по 08.02.1899 ст.
Священник Иоанно-Богословской Тошнинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Светлосанова Анна Иннокентьевна
Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Светлосанова Августа Иннокентьевна
Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Светлосанова Екатерина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Светлосанова Лидия Иннокентьевна
Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Сын: Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Мать ребёнка: Светлосанова Марионилла Александровна
Сын священника Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
С 08.02.1899 ст.
Назначен священником к Троицкой Волтожемской (Волтошменской) церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1905 ст.