Светлосанов Александр Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Образование
1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 2 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 1897 по 22.10.1898 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Тотемского Богоявленского собора.
Работа или профессия
С 22.10.1898 по 28.03.1902 ст.
За штатом.
Работа или профессия
29.03.1902 ст.
Коченьга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком Коченской Спасо-Преображенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Около 1903
Работа или профессия
26.05.1904 ст.
Перемещен к Николаевской Елегонской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Светлосанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
04.10.1908 ст.
По прошению перемещен к Михаило-Архангельской Баклановской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1909
Сын: Светлосанов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
1911
Получил свидетельство на звание учителя и законоучителя церковно-приходской школы.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Светлосанов Иннокентий Александрович
Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Светлосанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Светлосанова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна
Смерть
Неизвестно