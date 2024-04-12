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Светлосанов Александр Иннокентьевич

Место рождения

Семистрельное, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Светлосанов Иннокентий Александрович

Мать: Светлосанова Марионилла Александровна

Семистрельное, Вологодский район, Северный край
Образование
1895
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил 2 класса Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 1897 по 22.10.1898 ст.
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Тотемского Богоявленского собора.
Работа или профессия
С 22.10.1898 по 28.03.1902 ст.
За штатом.
Работа или профессия
29.03.1902 ст.
Коченьга, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Определен псаломщиком Коченской Спасо-Преображенской церкви Тотемского уезда.
Бракосочетание
Около 1903

Жена: Светлосанова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
26.05.1904 ст.
Погост Еленга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен к Николаевской Елегонской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1905

Сын: Светлосанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна

Погост Еленга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
04.10.1908 ст.
Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
По прошению перемещен к Михаило-Архангельской Баклановской церкви Грязовецкого уезда.
Рождение ребёнка
1909

Сын: Светлосанов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1911
Получил свидетельство на звание учителя и законоучителя церковно-приходской школы.
Рождение ребёнка
1912

Сын: Светлосанов Иннокентий Александрович

Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Светлосанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Светлосанова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Светлосанова Екатерина Николаевна

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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