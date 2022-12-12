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Светлосанова Марионилла Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1851 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дочь священника Иоанно-Богословской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Светлосанова Анна Иннокентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Светлосанова Августа Иннокентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Светлосанова Екатерина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Светлосанова Лидия Иннокентьевна

Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.

Сын: Светлосанов Викентий Иннокентиевич

Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович

Семистрельное, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Место жительства
1914
Троицкий, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Священницкая вдова. За службу мужа получает пенсию из Вологодского казначейства 100 руб. и живет у своего сына, священника Волтошменской Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлосанов Иннокентий Александрович

Смерть
После 1917
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