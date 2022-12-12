Светлосанова Марионилла Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1851 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника Иоанно-Богословской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Светлосанова Анна Иннокентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Светлосанова Августа Иннокентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Светлосанова Екатерина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Светлосанова Лидия Иннокентьевна
Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович
Рождение ребёнка
14.10.1888 ст.
Сын: Светлосанов Викентий Иннокентиевич
Отец ребёнка: Светлосанов Иннокентий Александрович
Сын священника Троицкой Волтошменской церкви Кадниковского уезда.
Место жительства
1914
Троицкий, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Священницкая вдова. За службу мужа получает пенсию из Вологодского казначейства 100 руб. и живет у своего сына, священника Волтошменской Троицкой церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917