Светлосанова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1903
Рождение ребёнка
1905
Сын: Светлосанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Погост Еленга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909
Сын: Светлосанов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Светлосанов Иннокентий Александрович
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Светлосанов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Место жительства
1915
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Светлосанова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич
Смерть
Неизвестно