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Светлосанова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1903

Муж: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Светлосанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Погост Еленга, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Светлосанов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Светлосанов Иннокентий Александрович

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Светлосанов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1915
Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Светлосанова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Светлосанов Александр Иннокентьевич

Бакланка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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