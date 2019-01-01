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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина с. Беседного Ломтевской волости Егорова о действиях волостного старшины Степанова. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Оп Показать все
Дело о причислении крестьянки дер. Беседного Ломтевской волости к великоустюгскому мещанству. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Дело 559 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Бесединской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1065Беседное, с. разновед.при р. Тошне.4212134247Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
127. Беседное, село бывшее государственное, дворов 10, жителей 60, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, лавка. В 4 верстах — Козьмо-Дем Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Беседное13241993762315781735331330
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44БеседноеЛомтевское.Николаевскийбывшие помещичьи43—51011
5—БеседноеЛомтевское.Николаевскийбывшие помещичьи43—71615
6—БеседноеЛомтевское.Николаевскийсобственники43—345
7—БеседноеЛомтевское.Николаевский-Леонтьевскийбывшие помещичьи43—258
8—БеседноеЛомтевское.Николаевский-Леонтьевскийсобственники43—71817
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Беседное56219селоРусские5290105196
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Беседное (сс,скков) 6837селоЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: 25 км.Зимнее: 40 км. Летнее: 40 км.5252
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34679Беседноедеревня59°08'с.ш.39°10'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488156д Беседноедеревня