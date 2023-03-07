Леопардова (Давыдовская) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1860 ст.
Отец: Давыдовский Владимир
Мать: не указана
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1885
Рождение ребёнка
09.05.1886 ст.
Сын: Леопардов Николай Евлогиевич
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Рождение ребёнка
22.01.1888 ст.
Сын: Леопардов Константин Евлогиевич
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Рождение ребёнка
15.07.1890 ст.
Сын: Леопардов Александр Евлогиевич
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Сын священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
18.01.1893 ст.
Дочь: Светлосанова Александра Евлогиевна
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.01.1896 ст.
Дочь: Леопардова Лидия Евлогиевна
Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович
Смерть
Неизвестно