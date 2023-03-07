Леопардова (Давыдовская) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеопардова (Давыдовская) Анна Владимировна

Леопардова (Давыдовская) Анна Владимировна

avatar

Место рождения

Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

02.01.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1860 ст.

Отец: Давыдовский Владимир

Мать: не указана

Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника.
Бракосочетание
Около 1885

Муж: Леопардов Евлогий Акиндинович

Рождение ребёнка
09.05.1886 ст.

Сын: Леопардов Николай Евлогиевич

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1888 ст.

Сын: Леопардов Константин Евлогиевич

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.07.1890 ст.

Сын: Леопардов Александр Евлогиевич

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
18.01.1893 ст.

Дочь: Светлосанова Александра Евлогиевна

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
09.01.1896 ст.

Дочь: Леопардова Лидия Евлогиевна

Отец ребёнка: Леопардов Евлогий Акиндинович

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close