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Давыдовский Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Енальская Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1860 ст.

Дочь: Леопардова Анна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Дочь священника.
Работа или профессия
Неизвестно
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Священник Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно
Николо-Зубовское, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
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