Давыдовский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Енальская Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1860 ст.
Дочь: Леопардова Анна Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Дочь священника.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
Неизвестно