Леопардов Николай Евлогиевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886 ст.
Образование
1900
Уволен из 2-го класса Вологодского Духовного училища.
Место жительства
До 28.09.1904 ст.
Проживал в Свято-Духовом монастыре города Вологды.
Работа или профессия
28.09.1904 ст.
Допущен к исправлению псаломнической должности при Паршенской Богородицкой церкви Тотемского уезда. Утвержден в должности псаломщика оной церкви в 1908 г, 28 августа.
Работа или профессия
31.05.1910 ст.
Перемещен по прошению к Кумзерской Флоро-Лаврской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1913
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.
Сын: Леопардов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Леопардова Юлия Андреевна
Работа или профессия
17.02.1914 ст.
Перемещен согласно прошению к Богородской Катромской церкви Кадниковского уезда. Псаломщик. Состоит учителем пения в церковной школе грамоты.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Леопардова Августа Николаевна
Мать ребёнка: Леопардова Юлия Андреевна
Военная служба
01.07.1916
Взят по мобилизации на военную службу.
Военная служба
13.03.1917 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Поступил в военный госпиталь рядовой 181 запасного полка 2 роты с абцессом левого плеча.
Смерть
Неизвестно