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Леопардов Николай Евлогиевич

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Место рождения

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.05.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1886 ст.

Отец: Леопардов Евлогий Акиндинович

Мать: Леопардова Анна Владимировна

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1900
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из 2-го класса Вологодского Духовного училища.
Место жительства
До 28.09.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Проживал в Свято-Духовом монастыре города Вологды.
Работа или профессия
28.09.1904 ст.
Допущен к исправлению псаломнической должности при Паршенской Богородицкой церкви Тотемского уезда. Утвержден в должности псаломщика оной церкви в 1908 г, 28 августа.
Работа или профессия
31.05.1910 ст.
Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Перемещен по прошению к Кумзерской Флоро-Лаврской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1913

Жена: Леопардова Юлия Андреевна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.

Сын: Леопардов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Леопардова Юлия Андреевна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
17.02.1914 ст.
Перемещен согласно прошению к Богородской Катромской церкви Кадниковского уезда. Псаломщик. Состоит учителем пения в церковной школе грамоты.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Леопардова Августа Николаевна

Мать ребёнка: Леопардова Юлия Андреевна

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
01.07.1916
Взят по мобилизации на военную службу.
Военная служба
13.03.1917 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Поступил в военный госпиталь рядовой 181 запасного полка 2 роты с абцессом левого плеча.
Смерть
Неизвестно
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