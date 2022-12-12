Леопардова Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леопардова Юлия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1913

Муж: Леопардов Николай Евлогиевич

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.

Сын: Леопардов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Леопардов Николай Евлогиевич

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Леопардова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Леопардов Николай Евлогиевич

Кумзеро, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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