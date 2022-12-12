Леопардова Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1913
Рождение ребёнка
01.01.1914 ст.
Сын: Леопардов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Леопардов Николай Евлогиевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Леопардова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Леопардов Николай Евлогиевич
Смерть
Неизвестно