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Леопардов Александр Евлогиевич

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Место рождения

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.07.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1890 ст.

Отец: Леопардов Евлогий Акиндинович

Мать: Леопардова Анна Владимировна

Фрязиново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии во втором разряде.
Работа или профессия
14.10.1914 ст.
Определен псаломщиком к Казанской Шабановской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
16.11.1914 ст.
Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рукоположен во священника к Спасо-Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1914

Жена: Леопардова Августа Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1915 ст.

Сын: Леопардов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Леопардова Августа Ивановна

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.

Сын: Леопардов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Леопардова Августа Ивановна

Спасо-Преображенский Карачуновский, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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