Леопардов Александр Евлогиевич
Место рождения
Дата рождения15.07.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1890 ст.
Сын священника Николаевской Зубовской церкви Кадниковского уезда.
Образование
15.06.1914 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии во втором разряде.
Работа или профессия
14.10.1914 ст.
Определен псаломщиком к Казанской Шабановской церкви Вельского уезда.
Работа или профессия
16.11.1914 ст.
Рукоположен во священника к Спасо-Преображенской Карачуновской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1914
Рождение ребёнка
27.10.1915 ст.
Сын: Леопардов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Леопардова Августа Ивановна
Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.
Сын: Леопардов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Леопардова Августа Ивановна
Смерть
Неизвестно