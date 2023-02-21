Иванов Петр Алексеевич
Место рожденияТетюшское, Ульяновск, Россия
Дата рождения12.02.1907
Дата смерти14.04.1990
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907
Отец: Иванов Алексей Петрович
Мать: Иванова ?Ольга?
Тетюшское, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1928
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Николаевна
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.10.1929
Дочь: Осадчук Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Иванова Клавдия Николаевна
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Осуждение
С 1948 по 1953
В армии (на р.Аргунь) кто-то подсыпал в общий котёл, из которого ел и дед, парижскую зелень. Арестован и осуждён 5 лет
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
14.04.1990
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга