Иванов Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Петр Алексеевич

Иванов Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Тетюшское, Ульяновск, Россия

Дата рождения

12.02.1907

Дата смерти

14.04.1990

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907

Отец: Иванов Алексей Петрович

Мать: Иванова ?Ольга?

Тетюшское, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.01.1928

Сын: Иванов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
12.10.1929

Дочь: Осадчук Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Осуждение
С 1948 по 1953
В армии (на р.Аргунь) кто-то подсыпал в общий котёл, из которого ел и дед, парижскую зелень. Арестован и осуждён 5 лет
Место жительства
Неизвестно
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Смерть
14.04.1990
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close