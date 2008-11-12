Иванов Алексей Петрович
Место рожденияБаратаевка, Ульяновск, Россия
Дата рождения12.01.1928
Дата смерти12.11.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928
Отец: Иванов Петр Алексеевич
Баратаевка, Ульяновск, Россия
Место жительства
С 1940 по 1945
Петропавловск-Камчатский, Россия
Образование
Около 1945
Владивосток, Россия
Образовательное учреждение: Мореходное училище
Образование
С 1947 по 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образовательное учреждение: Казанский авиационный институт Пришлось бросить после 1 курса и вернуться в Баратаевку, т.к. отца посадили, надо было кормить семью - маму, сестру с маленьким сыном.
Военная служба
С 1950 по 1954
Род войск: Авиация (радиосвязь) Воинское звание: Сержант Саратов, Таллин, Волковыск
Образование
С 1954 по 1959
Образовательное учреждение: Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И.Калинина Специальность: механизация процессов сельскохозяйственного производства
Бракосочетание
01.08.1959
Жена: Иванова Нина Борисовна
Сурск, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна
Работа или профессия
С 1960 по 1998
Нач. сектора в отделе "Проектирование нестандартного оборудования" | Место работы: ГИПРОМАШ Должность: Нач. сектора в отделе "Проектирование нестандартного оборудования"
Рождение ребёнка
29.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.2008
Причина смерти: Рак прямой кишки