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Иванов Алексей Петрович

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Место рождения

Баратаевка, Ульяновск, Россия

Дата рождения

12.01.1928

Дата смерти

12.11.2008

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1928

Отец: Иванов Петр Алексеевич

Мать: Иванова Клавдия Николаевна

Баратаевка, Ульяновск, Россия
Место жительства
С 1940 по 1945
Петропавловск-Камчатский, Россия
Образование
Около 1945
Владивосток, Россия
Образовательное учреждение: Мореходное училище
Образование
С 1947 по 1948
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образовательное учреждение: Казанский авиационный институт Пришлось бросить после 1 курса и вернуться в Баратаевку, т.к. отца посадили, надо было кормить семью - маму, сестру с маленьким сыном.
Военная служба
С 1950 по 1954
Род войск: Авиация (радиосвязь) Воинское звание: Сержант Саратов, Таллин, Волковыск
Образование
С 1954 по 1959
Образовательное учреждение: Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И.Калинина Специальность: механизация процессов сельскохозяйственного производства
Бракосочетание
01.08.1959

Жена: Иванова Нина Борисовна

Сурск, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
С 1960 по 1998
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Нач. сектора в отделе "Проектирование нестандартного оборудования" | Место работы: ГИПРОМАШ Должность: Нач. сектора в отделе "Проектирование нестандартного оборудования"
Рождение ребёнка
29.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Нина Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
12.11.2008
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: Рак прямой кишки
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