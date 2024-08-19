Иванов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960
Отец: Иванов Алексей Петрович
Мать: Иванова Нина Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Sysadmin, Reverse engineer, Architector
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
С 1960
Образование
С ?.05.1967 по ?.01.1968
Образовательное учреждение: Школа №53
Образование
С ?.01.1968 по ?.06.1977
Образовательное учреждение: Школа №55
Образование
С ?.09.1977 по ?.08.1982
Образовательное учреждение: Пензенский ИСИ | Специальность: Архитектура
Бракосочетание
20.10.1982
Жена: Иванова Галина Павловна
Работа или профессия
С 01.11.1982 по 01.06.1985
Архитектор | Место работы: ГПИ-11 | Должность: Архитектор
Рождение ребёнка
29.12.1984
Мать ребёнка: Иванова Галина Павловна
Работа или профессия
С 01.09.1986 по 01.08.1989
Преподаватель архитектуры | Место работы: Пензенский строительный техникум | Должность: Преподаватель архитектуры
Рождение ребёнка
07.11.2002
Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Иванова Галина Павловна
Развод
?.07.2007
Жена: Иванова Галина Павловна
Бракосочетание
31.08.2007