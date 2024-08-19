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Иванов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

15.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1960

Отец: Иванов Алексей Петрович

Мать: Иванова Нина Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Sysadmin, Reverse engineer, Architector
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1960
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образование
С ?.05.1967 по ?.01.1968
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образовательное учреждение: Школа №53
Образование
С ?.01.1968 по ?.06.1977
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образовательное учреждение: Школа №55
Образование
С ?.09.1977 по ?.08.1982
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образовательное учреждение: Пензенский ИСИ | Специальность: Архитектура
Бракосочетание
20.10.1982

Жена: Иванова Галина Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
С 01.11.1982 по 01.06.1985
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Архитектор | Место работы: ГПИ-11 | Должность: Архитектор
Рождение ребёнка
29.12.1984

Сын: Иванов Арсений Сергеевич

Мать ребёнка: Иванова Галина Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
С 01.09.1986 по 01.08.1989
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Преподаватель архитектуры | Место работы: Пензенский строительный техникум | Должность: Преподаватель архитектуры
Рождение ребёнка
07.11.2002

Дочь: Иванова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Иванова Галина Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
?.07.2007

Жена: Иванова Галина Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
31.08.2007

Жена: Антонова Ирина Васильевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область

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