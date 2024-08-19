Иванов Арсений Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Арсений Сергеевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

29.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1984

Отец: Иванов Сергей Алексеевич

Мать: Иванова Галина Павловна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Галифакс, Канада
Образование
С 2001 по 2003
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образовательное учреждение: Пензенский Государственный Университет Архитектуры и Строительства | Специальность: Архитектура
Место жительства
С 2004 по 2008
Kitty Hawk, USA
Бракосочетание
01.09.2006

Жена: Иванова Надежда

USA
Место жительства
С 2008 по ?.09.2016
Минск, Минск
Образование
С 2009 по 2015
Минск, Минск
Образовательное учреждение: Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники | Специальность: Программирование
Рождение ребёнка
07.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Надежда

Минск, Минск
Место жительства
С ?.09.2016
Галифакс, Канада

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