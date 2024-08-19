Иванов Арсений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1984
Отец: Иванов Сергей Алексеевич
Мать: Иванова Галина Павловна
Место жительства
Неизвестно
Галифакс, Канада
Образование
С 2001 по 2003
Образовательное учреждение: Пензенский Государственный Университет Архитектуры и Строительства | Специальность: Архитектура
Место жительства
С 2004 по 2008
Kitty Hawk, USA
Бракосочетание
01.09.2006
Жена: Иванова Надежда
USA
Место жительства
С 2008 по ?.09.2016
Образование
С 2009 по 2015
Образовательное учреждение: Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники | Специальность: Программирование
Рождение ребёнка
07.05.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Надежда
Место жительства
С ?.09.2016
Галифакс, Канада