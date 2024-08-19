Иванова (Сычевская) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Сычевская) Надежда

Иванова (Сычевская) Надежда

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

08.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Место жительства
Неизвестно
Галифакс, Канада
Образование
С 1989 по 1992
Минск, Минск
Образовательное учреждение: Школа №122
Образование
С 1992 по 2000
Нижневартовск, Россия
Образовательное учреждение: Школа №28
Образование
С 2000 по 2006
Тюмень, Россия
Образовательное учреждение: ТюмГУ | Специальность: Институт государства и права | Уровень образования: Высшее
Бракосочетание
01.09.2006

Муж: Иванов Арсений Сергеевич

USA
Место жительства
С 2008 по ?.09.2016
Минск, Минск
Рождение ребёнка
07.05.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Арсений Сергеевич

Минск, Минск
Место жительства
С ?.09.2016
Галифакс, Канада
Место жительства
После ?.09.2016
Галифакс, Канада

Мы используем куки для улучшения работы сайта.