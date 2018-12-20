Иванова (Горобчук) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Горобчук) Галина Павловна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

17.06.1962

Дата смерти

20.12.2018

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962

Отец: Горобчук Павел Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образование
С 1979 по 1984
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образовательное учреждение: Пензенский Инженерно-Строительный Институт Специальность: Архитектура
Бракосочетание
20.10.1982

Муж: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.11.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
?.07.2007

Муж: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.12.2018
Причина смерти: Билиарный цирроз печени
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