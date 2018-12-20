Иванова (Горобчук) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения17.06.1962
Дата смерти20.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1962
Отец: Горобчук Павел Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
С 1979 по 1984
Образовательное учреждение: Пензенский Инженерно-Строительный Институт Специальность: Архитектура
Бракосочетание
20.10.1982
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
?.07.2007
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Архитектор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.2018
Причина смерти: Билиарный цирроз печени