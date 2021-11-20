Горобчук Павел Петрович
Место рожденияЛопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Дата рождения20.09.1934
Дата смерти20.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934
Отец: Горобчук Пётр Кузьмич
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Образование
С 1950 по 1954
Образовательное учреждение: Бердичевский машиностроительный техникум
Бракосочетание
1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.06.1962
Дочь: Иванова Галина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1968
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Завод ХимМаш, нач. управления
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.2021