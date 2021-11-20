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Горобчук Павел Петрович

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Место рождения

Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина

Дата рождения

20.09.1934

Дата смерти

20.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1934

Отец: Горобчук Пётр Кузьмич

Мать: Горобчук Ксения Гордеевна

Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Образование
С 1950 по 1954
Образовательное учреждение: Бердичевский машиностроительный техникум
Бракосочетание
1961

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.06.1962

Дочь: Иванова Галина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.10.1968

Сын: Горобчук Юрий Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Завод ХимМаш, нач. управления
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.11.2021
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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