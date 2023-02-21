Горобчук (Пшеничная) Ксения Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горобчук (Пшеничная) Ксения Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1900

Дата смерти

22.07.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Между 1920 и 1925 г.р.
1921 г.р.
Между 1922 и 1923 г.р.
1931 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900

Отец: Пшеничный Гордей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1920 и 1925

Сын: Горобчук Демьян Петрович

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
15.09.1921

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923

Сын: Горобчук Сократ Петрович

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Горобчук Денис Петрович

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
20.09.1934

Сын: Горобчук Павел Петрович

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Горобчук Анна Петровна

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горобчук Иван Петрович

Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич

Смерть
22.07.1991
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