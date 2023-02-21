Горобчук (Пшеничная) Ксения Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1900
Дата смерти22.07.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1900
Отец: Пшеничный Гордей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1925
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
15.09.1921
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
20.09.1934
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Горобчук Анна Петровна
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горобчук Пётр Кузьмич
Смерть
22.07.1991