Пшеничный Гордей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничный Гордей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1900

Дочь: Горобчук Ксения Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Политун Анастасия Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пшеничная Мария Гордеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Прохор Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пшеничный Павел Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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