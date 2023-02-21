Горобчук Пётр Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Горобчук Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1920 и 1925
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
15.09.1921
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
20.09.1934
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Горобчук Анна Петровна
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Фермерство, разведение лошадей
Место жительства
Неизвестно
Лопатин, Винницкая обл., Казатинский район, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горобчук Ксения Гордеевна
Смерть
1953