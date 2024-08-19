Штыфорук (Горобчук) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937
Отец: Горобчук Пётр Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Тульчин, Винницкая обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1960
Дочь: Буняк Светлана Александровна
Отец ребёнка: Штыфорук Александр Фёдорович
Рождение ребёнка
13.11.1967
Дочь: Гордиенко Галина Александровна
Отец ребёнка: Штыфорук Александр Фёдорович