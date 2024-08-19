Штыфорук (Горобчук) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штыфорук (Горобчук) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1937

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1937

Отец: Горобчук Пётр Кузьмич

Мать: Горобчук Ксения Гордеевна

Место жительства
Неизвестно
Тульчин, Винницкая обл., Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штыфорук Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
20.09.1960

Дочь: Буняк Светлана Александровна

Отец ребёнка: Штыфорук Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
13.11.1967

Дочь: Гордиенко Галина Александровна

Отец ребёнка: Штыфорук Александр Фёдорович

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