Штыфорук Александр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штыфорук Александр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1935

Дата смерти

22.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.2003
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