Горобчук Юрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1968
Дата смерти27.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1968
Отец: Горобчук Павел Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 2004
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.07.2018