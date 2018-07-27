Горобчук Юрий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горобчук Юрий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1968

Дата смерти

27.07.2018

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1968

Отец: Горобчук Павел Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 2004

Жена: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.07.2018
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