Иванова (Нечкина) Нина Борисовна
Место рожденияХарбин, Китай
Дата рождения05.07.1934
Дата смерти04.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934
Харбин, Китай
Место жительства
После 1935
Образование
С 1952 по 1958
Саратов, Россия
Образовательное учреждение: Саратовский государственный медицинский институт Специальность: Лечебное дело
Бракосочетание
01.08.1959
Сурск, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
29.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-уролог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.2015
Причина смерти: Рак левой почки