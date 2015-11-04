Иванова (Нечкина) Нина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Нечкина) Нина Борисовна

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Место рождения

Харбин, Китай

Дата рождения

05.07.1934

Дата смерти

04.11.2015

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1934

Отец: Нечкин Борис Васильевич

Мать: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Харбин, Китай
Место жительства
После 1935
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образование
С 1952 по 1958
Саратов, Россия
Образовательное учреждение: Саратовский государственный медицинский институт Специальность: Лечебное дело
Бракосочетание
01.08.1959

Муж: Иванов Алексей Петрович

Сурск, Пензенская область, Россия
Рождение ребёнка
15.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-уролог
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
04.11.2015
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Причина смерти: Рак левой почки
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