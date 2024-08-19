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Иванов Александр Алексеевич

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

29.07.1968

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1968

Отец: Иванов Алексей Петрович

Мать: Иванова Нина Борисовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Программист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Лариса Ивановна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1985 по 1990
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Образовательное учреждение: Пензенский Политехнический Институт
Рождение ребёнка
30.03.1992

Сын: Иванов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Иванова Лариса Ивановна

Место жительства
С 2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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