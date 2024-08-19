Иванов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1968
Отец: Иванов Алексей Петрович
Мать: Иванова Нина Борисовна
Работа или профессия
Неизвестно
Программист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Лариса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1985 по 1990
Образовательное учреждение: Пензенский Политехнический Институт
Рождение ребёнка
30.03.1992
Сын: Иванов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Иванова Лариса Ивановна
Место жительства
С 2015