Иванова (Ворожейкина) Лариса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Ворожейкина) Лариса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр Алексеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1992

Сын: Иванов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр Алексеевич

Место жительства
С 2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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