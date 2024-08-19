Иванова (Ворожейкина) Лариса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Бракосочетание
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.03.1992
Сын: Иванов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр Алексеевич
Место жительства
С 2015