Нечкин Борис Васильевич
Место рожденияНежин, Россия
Дата рождения21.05.1897
Дата смерти20.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897
Нежин, Россия
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1914
Образовательное учреждение: Казанский университет Специальность: Юрист
Эмиграция
1918
Харбин, Китай
Откуда: Россия Вступил вольноопределяющимся в белую армию, с которой эмигрировал в Манчжурию.
Работа или профессия
1918
Харбин, Китай
Репортёр | Место работы: Газета Должность: Репортёр
Образование
С 1920 по 1921
Владивосток, Россия
Образовательное учреждение: Владивостокский университет Одновременно работал в комитете образовательных учреждений.
Работа или профессия
С 1921 по 1925
Харбин, Китай
Преподаватель истории | Место работы: Вечерняя школа Должность: Преподаватель истории
Место жительства
После 1921
Харбин, Китай
Бракосочетание
28.12.1922
Харбин, Китай
Проживали: угол Полицейской и Коммерческой, 27
Рождение ребёнка
21.09.1925
Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна
Работа или профессия
С 1925 по 1935
Харбин, Китай
Преподаватель истории | Место работы: Советская железнодорожная школа Должность: Преподаватель истории
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Иванова Нина Борисовна
Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна
Харбин, Китай
Работа или профессия
1935
преподаватель истории | Место работы: Пензенское педагогическое училище Должность: преподаватель истории
Место жительства
С 1935 по 1937
Сначала жили в отеле "Гранд-Отель" в Пензе, с мая 1937 переехали в съёмную квартиру.
Место жительства
После ?.05.1937
Пенза, ул. Кировская, д. 31/30, кв. 24.
Арест
17.06.1937
Покровское-Стрешнево, Россия
В ночь с 16-го на 17-е. По данным из дела НКВД А.М.Нечкиной - арестован в феврале. Обвинение: шпионаже
Реабилитация осужденного
26.12.1957
Реабилитирован 26 декабря 1957 года, Военным трибуналом Московского военного округа
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель истории
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрелян | Расстрелян на московском полигоне в районе современного Бутова. Донское кладбище, могила 1
Похороны
Неизвестно
Новое Донское кладбище, Москва, Россия
Общая Могила №1 невостребованных прахов