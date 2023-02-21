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Нечкин Борис Васильевич

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Место рождения

Нежин, Россия

Дата рождения

21.05.1897

Дата смерти

20.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897

Отец: Нечкин Василий Иванович

Мать: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1914
Образовательное учреждение: Казанский университет Специальность: Юрист
Эмиграция
1918
Харбин, Китай
Откуда: Россия Вступил вольноопределяющимся в белую армию, с которой эмигрировал в Манчжурию.
Работа или профессия
1918
Харбин, Китай
Репортёр | Место работы: Газета Должность: Репортёр
Образование
С 1920 по 1921
Владивосток, Россия
Образовательное учреждение: Владивостокский университет Одновременно работал в комитете образовательных учреждений.
Работа или профессия
С 1921 по 1925
Харбин, Китай
Преподаватель истории | Место работы: Вечерняя школа Должность: Преподаватель истории
Место жительства
После 1921
Харбин, Китай
Бракосочетание
28.12.1922

Жена: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Харбин, Китай
Проживали: угол Полицейской и Коммерческой, 27
Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Нечкин Андрей Борисович

Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Работа или профессия
С 1925 по 1935
Харбин, Китай
Преподаватель истории | Место работы: Советская железнодорожная школа Должность: Преподаватель истории
Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Иванова Нина Борисовна

Мать ребёнка: Нечкина Анна-Рахиль Менашевна

Харбин, Китай
Работа или профессия
1935
преподаватель истории | Место работы: Пензенское педагогическое училище Должность: преподаватель истории
Место жительства
С 1935 по 1937
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Сначала жили в отеле "Гранд-Отель" в Пензе, с мая 1937 переехали в съёмную квартиру.
Место жительства
После ?.05.1937
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пенза, ул. Кировская, д. 31/30, кв. 24.
Арест
17.06.1937
Покровское-Стрешнево, Россия
В ночь с 16-го на 17-е. По данным из дела НКВД А.М.Нечкиной - арестован в феврале. Обвинение: шпионаже
Реабилитация осужденного
26.12.1957
Реабилитирован 26 декабря 1957 года, Военным трибуналом Московского военного округа
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель истории
Место жительства
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Смерть
20.11.1937
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрелян | Расстрелян на московском полигоне в районе современного Бутова. Донское кладбище, могила 1
Похороны
Неизвестно
Новое Донское кладбище, Москва, Россия
Общая Могила №1 невостребованных прахов
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