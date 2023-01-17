Нечкина (Северова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1873
Дата смерти29.03.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1873
Образование
1890
Образовательное учреждение: Василеостровская женская гимназия
Образование
С 1890 по 1895
Образовательное учреждение: Бестужевские курсы Специальность: Историко-филологический факультет
Бракосочетание
06.06.1895
Нежин, Россия
Дата вычислена из дневников МВ.
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Нечкина Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1897
Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович
Нежин, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Нечкина Милица Васильевна
Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович
Нежин, Россия
Рождение ребёнка
07.05.1902
Дочь: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович
Нежин, Россия
Точная дата (число и месяц) рождения из дневников МВ.
Рождение ребёнка
30.09.1905
Дочь: Нечкина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович
Место жительства
1905
Место жительства
После ?.11.1911
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.03.1943