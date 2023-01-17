Нечкина (Северова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечкина (Северова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.11.1873

Дата смерти

29.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1873

Отец: Северов Николай Фёдорович

Мать: Северова Вера Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Василеостровская женская гимназия
Образование
С 1890 по 1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Бестужевские курсы Специальность: Историко-филологический факультет
Бракосочетание
06.06.1895

Муж: Нечкин Василий Иванович

Нежин, Россия
Дата вычислена из дневников МВ.
Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Нечкина Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Нечкин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович

Нежин, Россия
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Нечкина Милица Васильевна

Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович

Нежин, Россия
Рождение ребёнка
07.05.1902

Дочь: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович

Нежин, Россия
Точная дата (число и месяц) рождения из дневников МВ.
Рождение ребёнка
30.09.1905

Дочь: Нечкина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Нечкин Василий Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
29.03.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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