Нечкина (Нечкина) Милица Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечкина (Нечкина) Милица Васильевна

Нечкина (Нечкина) Милица Васильевна

avatar

Место рождения

Нежин, Россия

Дата рождения

12.02.1899

Дата смерти

22.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899

Отец: Нечкин Василий Иванович

Мать: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
С 1909 по 1917
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образовательное учреждение: 2-я женская (Ксенинская) гимназия
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
С 1918 по 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образовательное учреждение: Казанский университет
Место жительства
После 1924
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.02.1925

Муж: Эпштейн Давид Аркадьевич

Ялта, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Историк, академик
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.05.1985
Москва, город федерального значения Москва
Новодевичье кладбище, 4 участок, 47 ряд, 7 место
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close