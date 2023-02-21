Нечкина (Нечкина) Милица Васильевна
Место рожденияНежин, Россия
Дата рождения12.02.1899
Дата смерти22.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1899
Нежин, Россия
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
С 1909 по 1917
Образовательное учреждение: 2-я женская (Ксенинская) гимназия
Место жительства
После ?.11.1911
Образование
С 1918 по 1921
Образовательное учреждение: Казанский университет
Место жительства
После 1924
Бракосочетание
25.02.1925
Ялта, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Историк, академик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1985
Новодевичье кладбище, 4 участок, 47 ряд, 7 место