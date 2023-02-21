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Нечкин Василий Иванович

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Место рождения

Осташков, Россия

Дата рождения

1873

Дата смерти

07.06.1923

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Нечкин Иван Павлович

Мать: Нечкина Мария Романовна

Осташков, Россия
Место жительства
1890
Нежин, Россия
Бракосочетание
06.06.1895

Жена: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Дата вычислена из дневников МВ.
Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Нечкина Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1897

Сын: Нечкин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Работа или профессия
С 1897 по 1900
Нежин, Россия
Инспектор | Место работы: Нежинское ремесленное училище Должность: Инспектор | Характеристика
Образование
1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Санкт-Петербургский технологический институт Специальность: Инженер-технолог | Характеристика
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Нечкина Милица Васильевна

Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Работа или профессия
1900
Нежин, Россия
Директор | Место работы: Нежинское ремесленное училище Должность: Директор | Характеристика
Рождение ребёнка
07.05.1902

Дочь: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Точная дата (число и месяц) рождения из дневников МВ.
Рождение ребёнка
30.09.1905

Дочь: Нечкина Вера Васильевна

Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Инспектор | Место работы: Ростовское на Дону среднее механико-химико-технологическое и ремесленное училище Должность: Инспектор
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
С 1911 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Директор | Место работы: Казанское промышленное училище Должность: Директор С 1917 - политехническое | Характеристика
Работа или профессия
С 1919 по 1923
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Декан инженерного факультета | Место работы: Казанский Политехнический институт Должность: Декан инженерного факультета | Характеристика
Работа или профессия
Неизвестно
профессор казанского Политехнического института
Образование
Неизвестно
Кострома, Россия
Образовательное учреждение: Реальное училище | Характеристика
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
Неизвестно
Осташков, Россия
Образовательное учреждение: Городское училище | Характеристика
Смерть
07.06.1923
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг
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