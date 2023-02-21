Нечкин Василий Иванович
Место рожденияОсташков, Россия
Дата рождения1873
Дата смерти07.06.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Нечкин Иван Павлович
Мать: Нечкина Мария Романовна
Осташков, Россия
Место жительства
1890
Нежин, Россия
Бракосочетание
06.06.1895
Нежин, Россия
Дата вычислена из дневников МВ.
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Нечкина Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1897
Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна
Нежин, Россия
Работа или профессия
С 1897 по 1900
Нежин, Россия
Инспектор | Место работы: Нежинское ремесленное училище Должность: Инспектор | Характеристика
Образование
1897
Образовательное учреждение: Санкт-Петербургский технологический институт Специальность: Инженер-технолог | Характеристика
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Нечкина Милица Васильевна
Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна
Нежин, Россия
Работа или профессия
1900
Нежин, Россия
Директор | Место работы: Нежинское ремесленное училище Должность: Директор | Характеристика
Рождение ребёнка
07.05.1902
Дочь: Нечкина-Бродовская Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна
Нежин, Россия
Точная дата (число и месяц) рождения из дневников МВ.
Рождение ребёнка
30.09.1905
Дочь: Нечкина Вера Васильевна
Мать ребёнка: Нечкина Надежда Николаевна
Место жительства
1905
Работа или профессия
1905
Инспектор | Место работы: Ростовское на Дону среднее механико-химико-технологическое и ремесленное училище Должность: Инспектор
Место жительства
После ?.11.1911
Работа или профессия
С 1911 по 1918
Директор | Место работы: Казанское промышленное училище Должность: Директор С 1917 - политехническое | Характеристика
Работа или профессия
С 1919 по 1923
Декан инженерного факультета | Место работы: Казанский Политехнический институт Должность: Декан инженерного факультета | Характеристика
Работа или профессия
Неизвестно
профессор казанского Политехнического института
Образование
Неизвестно
Кострома, Россия
Образовательное учреждение: Реальное училище | Характеристика
Место жительства
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Осташков, Россия
Образовательное учреждение: Городское училище | Характеристика
Смерть
07.06.1923
Причина смерти: Кровоизлияние в мозг