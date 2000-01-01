Нечкина Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Нечкин Иван Павлович
Осташков, Россия
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нечкин Иван Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечкина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нечкин Иван Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечкин Иван Павлович
Смерть
1879
Умерла в 32 года