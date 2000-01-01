Нечкин Иван Павлович
Место рожденияОсташков, Россия
Дата рождения15.06.1852
Дата смерти26.07.1913
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1852
Отец: Нечкин Павел Федорович
Мать: не указана
Осташков, Россия
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Нечкина Мария Романовна
Осташков, Россия
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нечкина Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нечкина Мария Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечкина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Нечкина Мария Романовна
Смерть
26.07.1913