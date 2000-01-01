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Нечкин Иван Павлович

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Место рождения

Осташков, Россия

Дата рождения

15.06.1852

Дата смерти

26.07.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1852

Отец: Нечкин Павел Федорович

Мать: не указана

Осташков, Россия
Рождение ребёнка
1873

Сын: Нечкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Нечкина Мария Романовна

Осташков, Россия
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечкина Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечкина Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Нечкина Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечкина Мария Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечкина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Нечкина Мария Романовна

Смерть
26.07.1913
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