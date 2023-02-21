Нечкина-Бродовская (Нечкина) Ксения Васильевна
Место рожденияНежин, Россия
Дата рождения07.05.1902
Дата смерти01.10.1928
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902
Нежин, Россия
Точная дата (число и месяц) рождения из дневников МВ.
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
После ?.11.1911
Образование
1923
Образовательное учреждение: Казанский университет Специальность: офтальмолог Уровень образования: Высшее
Рождение ребёнка
?.04.1924
Сын: Бродовский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Бродовский Петр Константинович
Бракосочетание
1924
Образование
1926
Образовательное учреждение: Казанский университет Специальность: офтальмолог Уровень образования: ординатура
Рождение ребёнка
17.09.1928
Сын: Бродовский Феликс Петрович
Отец ребёнка: Бродовский Петр Константинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.10.1928
Причина смерти: Послеродовой сепсис | Точная дата смерти со слов сына, Феликса.
Похороны
03.10.1928
Арское кладбище