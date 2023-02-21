Нечкина-Бродовская (Нечкина) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечкина-Бродовская (Нечкина) Ксения Васильевна

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Место рождения

Нежин, Россия

Дата рождения

07.05.1902

Дата смерти

01.10.1928

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1902

Отец: Нечкин Василий Иванович

Мать: Нечкина Надежда Николаевна

Нежин, Россия
Точная дата (число и месяц) рождения из дневников МВ.
Место жительства
1905
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
После ?.11.1911
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1923
Образовательное учреждение: Казанский университет Специальность: офтальмолог Уровень образования: Высшее
Рождение ребёнка
?.04.1924

Сын: Бродовский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бродовский Петр Константинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1924

Муж: Бродовский Петр Константинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
1926
Образовательное учреждение: Казанский университет Специальность: офтальмолог Уровень образования: ординатура
Рождение ребёнка
17.09.1928

Сын: Бродовский Феликс Петрович

Отец ребёнка: Бродовский Петр Константинович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.10.1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Послеродовой сепсис | Точная дата смерти со слов сына, Феликса.
Похороны
03.10.1928
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Арское кладбище
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